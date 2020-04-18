Чем опасен новый вирус и как с ним борются приморские врачи? - эксклюзив в программе "Вести: Приморье"

В Приморье стремительно растёт количество заражённых COVID-19! Только за одни сутки у 18 человек выявлен коронавирус. В воскресном выпуске "Вестей: Приморья" министр здравоохранения края Анастасия Худченко впервые расскажет, почему так опасна инфекция и с чем сталкиваются приморские врачи, когда спасают пациентов. Смотрите программу в воскресенье, 19 апреля в 8.00 на телеканале "Россия 1" и в 15.00 на телеканале "Россия 24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]