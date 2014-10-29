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Возможность снятия ограничений из-за коронавируса прокомментировали в ВОЗ

Возможность снятия ограничений из-за коронавируса прокомментировали в ВОЗ

Любое снятие ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, должно быть постепенным, в случае, если они будут сняты слишком рано, может произойти новая вспышка, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

По мнению Касаи, который во вторник выступал на онлайн-пресс-конференции, правительства, рассматривающие снятие ограничений, должны приступать к этому очень осторожно, поэтапно, и продолжать мониторить эпидемиологическую ситуацию. Он отметил, что пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

Касаи заявил, что принимаемые меры по борьбе с пандемией доказали свою эффективность. Он отметил, что люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить сообществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем, отмечает РИА Новости.

"По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас", - заявил он.

Как сообщает агентство, представитель ВОЗ также сказал, что на данной стадии невозможно установить точный источник возникновения коронавируса. Однако он отметил, что существующие доказательства указывают на его животное происхождение.

Касаи в ходе пресс-конференции также предупредил, что эпидемия COVID-19 не должна сорвать программы вакцинации от других опасных болезней, как полиомиелит, корь или краснуха. В противном случае это может привести к новому кризису.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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