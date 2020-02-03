Ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусе

Представляем ответы на самые главные и острые вопросы, которые задают жители Приморского края по теме ситуации с коронавирусной инфекцией.

Чем опасен коронавирус?

Вирус COVID-19 в два-три раза заразнее гриппа. Процент летальности в мире – около 4%. Коронавирус вызывает осложнения в 15-20% случаев, которые заключаются в основном в поражении нижних областей дыхательных путей. Развивается риск дыхательной недостаточности и летального исхода.

При этом коронавирус крайне заразен, а выработка иммунитета у переболевших остается пока под вопросом.

Как показывает мировой опыт – опасность заразиться остается даже при соблюдении ВСЕХ мер защиты. Как, например, это произошло с медицинскими работниками в приморских учреждениях здравоохранения.

Как заражаются COVID-19?

В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с зараженным человеком или тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически 99,9% заражений происходит в результате физического контакта руками с зараженной поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту.

Какова продолжительность инкубационного периода?

По последним данным, озвученным минздравом РФ, инкубационный период у зараженных коронавирусом может длиться более двух недель.

Какие возрастные группы охватывает болезнь?

Все возрастные группы.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?

Необходимо постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки. Нет с собой спиртосодержащего антисептика – все действия (нажать кнопку лифта, открыть дверь и подобные) можно сделать локтем.

Не следует трогать лицо руками – осознанно следите за этим. По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Все – вы тоже заболели!

При общении с больным человеком, в местах скопления людей используйте медицинскую маску. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга.

Есть ли 100%-ный способ не заразиться?

Вирус COVID-19 – новый, он еще слабо изучен. Как отмечают врачи, это вирус-агрессор, он летучий, длительное время сохраняется во внешней среде. Точно известно, что в идеальных условиях коронавирус способен выживать на поверхностях до девяти дней. За это время к зараженной поверхности, а затем к своим слизистым может прикоснуться достаточно большое число людей. Поэтому, конечно, один из самых надежных способов не заразиться – соблюдать режим самоизоляции.

Какова вероятность заразиться от носителей вируса, у которых болезнь никак не проявляется?

В нынешней ситуации опасность представляют все носители вируса, даже те, кто переносит заболевание в незаметной форме. Этим новый коронавирус отличается от возбудителя, например, атипичной пневмонии (заразившийся ею человек становился инфекционно опасным только после того, как у него появлялся кашель и другие признаки заболевания).

Так что вероятность заразиться – очень высока. По данным на 24 апреля, в России зафиксирован рост числа бессимптомных носителей коронавируса. В ряде регионов из общего числа выявленных инфицированных 52% – люди без нарушения состояния здоровья.

На сегодняшний день сказать с уверенностью, что где-то в крае нет очага инфекции, нельзя. Задача Роспотребнадзора и министерства здравоохранения в регионе – локализовать все выявляемые очаги, не дать распространиться инфекции.

Что делать, если вы заболели?

Если у вас температура, изолируйте себя от остальных членов семьи. Все члены семьи должны начать следовать все тем же четырем правилам внутри домашнего пространства. Если возможно, изолируйте больного в отдельной комнате. Если больному нужно выйти из своей комнаты, например, чтобы поесть – ему необходимо сначала помыть руки и надеть маску. Затем после еды все поверхности, до которых он дотронулся, необходимо продезинфицировать. Важно не создавать продолжительного контакта. Так что не бойтесь находиться с больным родственником в одной квартире – просто следуйте этим простым рекомендациям.

Есть два исключения из этого предписания: если вашей семье есть человек с повышенными рисками, например, очень пожилой человек или кто-то, кто недавно проходил химиотерапию, то лучше изолировать этого человека в отдельном помещении, чтобы исключить для него абсолютно все контакты с больными. Однако если это совершенно невозможно, то необходимо соблюдать чрезвычайно строгую изоляцию этого человека от больного.

Какие последствия отмечаются у людей, переболевших коронавирусной инфекцией?

Часть пациентов, вылечившихся от COVID-19, страдает от значительного ослабления функции легких. Пока неясно, насколько серьезны выявляемые симптомы, приведут ли они к новым осложнениям или же пройдут бесследно.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Где и как берут анализы на коронавирус? Почему тестов несколько? Для кого они обязательны?

Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами – ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Анализ на коронавирус может взять только медицинский работник.

Обязательному обследованию подлежат следующие категории граждан:

– вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний;

– прибывшие на территорию Приморья из других субъектов Российской Федерации при наличии признаков респираторных заболеваний;

– контактировавшие с заразившимися коронавирусом;

– граждане с диагнозом «внебольничная пневмония»;

– граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

– медицинские работники, имеющие риск заражения, – раз в неделю или чаще;

– находящиеся в учреждениях ФСИН и персонал при условии появления симптомов ОРВИ.

Для постановки диагноза проведение однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят два раза. При наличии симптомов ОРВИ исследования проводят не менее трех раз.

Платно и без направления врача анализ можно сделать в медицинском центре «Асклепий» (Гамарника, 3-б).

В Приморье с 3 апреля все заключительные результаты выносит ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Приморского края. Результаты медучреждения окончательные, обжалованию и подтверждению не подлежат.

Где лечат больных в Приморье?

Основным стратегическим медицинским объектом является Краевая клиническая больница №2, где развернуто на данный момент 213 инфекционных коек для взрослого населения. Для этого здесь выделен еще один корпус больницы, в котором ранее располагались офтальмологическое и челюстно-лицевое отделения больницы. Для детского населения открыт госпиталь на 90 коек на базе детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы №2 («тысячекоечная»).

Кроме того, таких пациентов лечат в Находке, Уссурийске, а также работает провизорный госпиталь на базе Владивостокской клинической больницы №1, для беременных и для рожениц – перепрофилирован и открыт роддом №1 Владивостока.

С 25 апреля начинает работу один из самых крупных госпиталей на Дальнем Востоке – госпиталь при Владивостокской клинической больнице №4 на 400 коек.

Итого в Приморье дополнительно создано 948 коек – 70% из которых обеспечены кислородом.

Кроме того, для лечения больных коронавирусом подготавливается плавучий госпиталь «Иртыш» Тихоокеанского флота, где планируется развернуть до 450 койко-мест.

Есть ли необходимые лекарства для лечения?

Медицинские учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, обеспечены всеми требуемыми лекарствами в необходимом объеме. В настоящее время закуплено достаточное количество лекарственных средств на сумму более 6 миллионов рублей. По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем.

Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.

Правда ли, что медицинским работникам не хватает средств индивидуальной защиты?

В Приморье сегодня весь медицинский персонал защищен в соответствии с правилами: в отделениях, где находятся лица с подозрением на коронавирусную инфекцию и лечатся заболевшие, персонал работает в режиме инфекционного стационара – в защитных костюмах.

КАРАНТИН И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Все вернувшиеся из-за границы, прибывшие из Москвы во Владивосток граждане должны отправляться на 14-дневный карантин. Для жителей края он допустим в домашних условиях. Прибывшие в Приморье из-за рубежа жители других регионов помещаются на 14 дней в обсерваторы. За нарушение условий карантина предусмотрена административная ответственность.

Как оплачивается больничный лист при домашнем карантине?

14-дневный карантин для вернувшихся из-за границы оплачивается в полном объеме за счет Фонда социального страхования. Оформить его могут граждане, работающие официально по договору, через сайт госуслуг.

Почему родственникам запрещают посещение находящихся на самоизоляции?

В период, пока пациент находится в изоляции, родственники посещать его не могут. Эти меры введены для предотвращения распространения заболевания.

Можно ли пользоваться телефоном на лечении в стационаре?

Да, все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными и в других целях.

Законно ли введение пропускного режима на территории Приморского края?

Ввести такой режим в Приморье позволяет целый ряд документов. Какие именно – читайте в памятке.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение режима самоизоляции?

Как показала практика, не все отнеслись серьезно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать постоянную дистанцию величиной не менее 1,5-2 метра по отношению к другим людям в общественных местах.

В связи с этим в Приморском крае введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Суммы, которые предстоит выплачивать виновным, весьма внушительны. Так, для физических лиц санкции составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность, устанавливающая наказание в виде двух лет лишения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае, если оно повлекло массовое заболевание людей или создало угрозу массового заболевания.

Составлять протоколы об административных правонарушениях могут должностные лица органов исполнительной власти региона, а также сотрудники полиции и Росгвардии.

Прокуратура Приморья организовала «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о нарушениях в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00. В пятницу – с 9.00 до 16.45 с перерывом с 13.00 до 13.45. Телефон: 8 (423) 240-62-04.

Как работает система здравоохранения в период самоизоляции?

Скорая медицинская помощь работает в штатном режиме.

Согласно приказу Минздрава РФ от 27.03.20 года № 246-н временно прекращены мероприятия по диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке и другие.

Если человек нуждается в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, необходимо позвонить в регистратуру того учреждения здравоохранения, где он приписан, и уточнить алгоритм действий.

Если Вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

При любых симптомах ОРВИ или гриппа горожанам рекомендуют оставаться дома и вызывать врача из поликлиники.

Кроме того, медицинские организации федерального уровня из-за коронавируса временно прекратили госпитализацию пациентов на оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Данная мера обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Также коррективы внесены и в санаторно-курортное лечение детского населения. Деятельность этого направления в настоящее время приостановлена.

Все пациенты, которые должны были быть направлены на лечение, будут дополнительно оповещены о возобновлении работы клиник и здравниц либо сотрудниками центров, либо специалистами министерства здравоохранения Приморья.

Не скрывают ли власти от людей правду о реальной ситуации с коронавирусом?

Скрывать правду в данной ситуации – и бессмысленно, и нереально. А правда такова, что инфекция распространяется серьезными темпами, и значительную роль в этом играет безответственное отношение многих граждан к соблюдению режима самоизоляции.

Вся информация о ситуации в стране в режиме реального времени обновляется на сайте «Стопкоронавирус.рф», о ситуации в регионе – на сайте Правительства РФ. Цифры говорят сами за себя. И во многом они иллюстрируют степень ответственности граждан за свою жизнь и жизнь своих близких.

Отметим, что на сайте Правительства Приморского края действует раздел, информирующий о ситуации с коронавирусом. В нем размещены тематическая новостная лента, постоянно обновляемая правовая база по режиму повышенной готовности в Приморском крае, ссылки на официальный сайт Правительства РФ и на сайт «Стопкоронавирус.рф» и другая полезная информация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]