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Войну скамейкам объявил житель Владивостока

Войну скамейкам объявил житель Владивостока

Источник фото: instagram dps_vl125

Во Владивостоке на Чуркине сжигают скамейки, сообщают «Вести:Приморье». Фото, опубликованное в instagram dps_vl125, вызывает недоумение. Кому мешают установленные скамейки? И почему таким образом нужно было от них избавляться?

В советские времена ни один жилой двор не обходился без установленных в нем скамейках и лавочках. Утром на них сидели бабули, днем мамочки с детьми, а вечером компании подростков с гитарой. Да, это прошлое. Времена меняются.

Сегодняшний день выглядит немного иначе. Но все-таки муниципалитет установил скамейки, были потрачены бюджетные деньги. Почему кто-то решил избавиться от них таким марадерским способом.

Вероятно, сейчас эти скамейки «облюбовали» несколько другие люди, которые предпочитают выпивать и ведут себя очень шумно. От «пьяных посиделок», скорее всего, устали жители рядом стоящих домов и решили отказаться от скамеек таким образом - просто поджечь.

Но в данном случае можно предположить, что двор лишился малых условий для комфорта. Ведь многие пенсионеры, у которых уже нет крепкого здоровья, были рады тому, что могли посидеть на этих скамейках и подышать воздухом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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