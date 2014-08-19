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Названы причины, при которых можно покинуть место самоизоляции

Названы причины, при которых можно покинуть место самоизоляции

Источник фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции, сообщают «Вести:Приморье».

Специалисты МЧС России советуют гражданам покидать место самоизоляции исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья. Об этом говорится в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)", - сообщается в документе, опубликованном на сайте института.

Ученые предложили гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, а также вновь информировали о запрете покидать помещения и иметь "личные контакты с лицами, осуществляющими доставку". Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе "изолированного" в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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