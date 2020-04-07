Режим самоизоляции по-владивостокски: гигантская пробка – на въезде во Владивосток (видео)

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» прислали в редакцию видео, которое говорит, что весна пришла.

Режим самоизоляции решили нарушить жители Владивостока, причем, соблюдая правила. Надеемся, что все они едут на дачу, подышать свежим воздухом. Однако обращаем внимание, если не хотите простоять в этой пробке продолжительное время, может стоит поменять планы?

Губернатор Приморья ранее отвечал на вопросы приморцев по поводу того, можно ли нарушить режим, если уехать на дачу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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