Самоизолировались в поле. В Приморье началась посевная

Самоизолировались в поле. Аграрии из Октябрьского района к посевной в этом году подошли как никогда серьезно. Как только опасный вирус приблизился к Приморью — механизаторы отправились в поля — ждать подходящих температур и готовится к севу. Чтобы не контактировать с «большой землей» - посреди угодий построили дом на колесах, столовую и даже баню.

За 8 лет работы в полях Дмитрий Дмитриев в кабине такого трактора впервые. Тут даже баранку держать не надо, автопилот сам прокладывает маршрут. Механизатор лишь настройки через планшет устанавливает. Кукурузу сеялка закладывает на глубину 6 сантиметров.

Дмитрий Дмитриев, бригадир-механизатор: "Она кладет по одному семечку в ряд, через 19 сантиметров. Точный высев. Сеялка новая, приобрели в этом году".

10 градусов — идеальная температура почвы для посадки янтарных зерен. Под царицу полей отвели полторы тысячи гектаров. Сейчас самый напряженный этап работ — надо успеть заложить семена до дождей.

Компания резидент свободного порта два года назад взяла в аренду заброшенные поля в Октябрьском районе. Десятилетия они зарастали кустарником и деревьями. Чтобы поднять окаменевшую целину, купили десять новых тракторов и комбайнов.

Алексей Федоренков, тракторист: "Трактор называется «Нью Холланд» - американский, большой, мощный. Я сейчас работаю с дисками. Поднимаю залежи, которые невостребованны были лет 15. Разрабатываю почву. От 30 до 70 гектаров положено за смену, за 12 часов".

Три тысячи гектаров уже распахали. И, надо поднимать, еще более полутора тысяч заброшенных. Все, что успеют подготовить к концу посевной, отдают под сою.

Андрей Делех, руководитель компании: "Субсидию мы получили на поднятие залежей. В этом году тоже планируем подавать субсидию на поднятие залежей на 1 700 гектаров".

Спальня, кухня, мастерская и склад запчастей. Автоприцеп превратили в дом на колесах. Рядом в контейнере - столовая и даже баня. Здесь механизаторы самоизолировались от «большой земли». Из поселка доставляют лишь топливо и продукты. Вирус, говорят аграрии, не должен сорвать посевную.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]