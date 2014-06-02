Две женщины ограбили 83-летнюю пенсионерку в Артеме

82-летняя пенсионерка рассказала, что в подъезде дома по улице Ленина в Артеме на нее совершено нападение. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Женщины в возрасте 25 и 36 лет были задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Они рассказали, что в день совершения преступления употребляли спиртные напитки. Горячительное закончилось, а хотелось продолжения праздника. Выйдя на улицу, приятельницы обратили внимание на пенсионерку, которая сделав покупки, положила кошелек в карман отправилась домой.

Злоумышленницы проследовали за ней. Вместе с пожилой женщиной они зашли в подъезд, где, угрожая применением насилия, открыто похитили продукты питания, денежные средства и мобильный телефон.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По ходатайству следователя в отношении фигуранток уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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