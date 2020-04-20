Моряк из Находки пропал при загадочных обстоятельствах с судна в Беринговом море

8 апреля с борта РС «Мерланг» (ИМО7037911, год постройки 1968 – по данным Equasis), занимающегося промыслом краба в Беринговом море, пропал моряк из Находки: Сорокопуд Константин Григорьевич, 23.03.1988 г.р.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Российский профсоюз моряков. судно принадлежит рыболовецкой компании «Поларис», базирующейся в Петропавловске-Камчатском. Как рассказала жена Наталья, Константин ходил в море с 18 лет, опытный моряк, неконфликтный человек. В последний раз его видели на вахте в 15.20. В 16 часов, когда должна была произойти пересменка, на вахте его уже не было: человек пропал в море. Об этом свидетельствовали выловленные из воды резиновые сапоги.

Наталья пояснила, что каждая пара сапог закреплена за конкретным человеком, и понять, кому они принадлежат, просто: сапоги, как правило, подписаны. Она также рассказала, что обращалась в компанию, но там, кроме слов «Извините, не уберегли», женщина никаких внятных разъяснений – что случилось с ее мужем, не получила. При этом Наталья уверена, что это не может быть суицид, поскольку ее муж был опытным моряком.

К слову, в рейс Константин Сорокопуд ушел в декабре прошлого года, до того рокового дня с ним все было нормально. У него остался 3-х летний сын.

Сейчас расследованием пропажи моряка занимается Прокуратура Камчатского края.

Если кому-то что-то известно о случившемся на РС «Мерланг», просьба позвонить по телефону: 89146965701

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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