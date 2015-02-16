Страшный яд с атомным номером 33 из периодической системы Менделеева обнаружили в чипсах

Роскачество проверило чипсы, обнаружив в отдельных торговых марках кадмий, мышьяк и пестициды, говорится в сообщении организации, сообщают «Вести:Приморье».

"Исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идет о кадмии и мышьяке", — говорится в сообщении.

Испытания по 54 показателям качества и безопасности прошли чипсы 16 торговых марок, среди которых картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные. Кадмий выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида — канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, — показала его избыточное количество в одном продукте.

Чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов. "По итогам проверки остаточные следы хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба — в двух, пиримифос-метила — также в двух. Пестициды могли попасть в чипсы только через основное сырье — корнеплоды и злаки", — считают в Роскачестве.

"Положительный момент — органолептика. Все чипсы оказались со вкусом и запахом, свойственными данному виду продукции, все — хрустящие", — отмечают в Роскачестве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru