Роскачество нашло «ненужное и опасное» в йогуртах

Роскачество повторно провело проверку семи популярных торговых марок клубничных йогуртов и впервые в двух из них обнаружило следы антибиотиков, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет «РГ».

Но, как отметили в Роскачестве, речь в данном случае можно вести лишь о безопасных количествах. Как пояснила руководитель службы стандартизации Молочного Союза России Лариса Абдуллаева, слова которой приводятся в сообщении, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие остатков антибиотиков. Однако самих препаратов сейчас так много, что не всегда завод знает, какой именно антибиотик был использован ветеринаром и что конкретно надо проверить.

"Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне - нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных", - отметила эксперт Роскачества.

В сообщении также говорится, что самое полезное в йогурте - наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. При этом количество полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте снижается по мере хранения. В связи с этим специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее, добавили в организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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