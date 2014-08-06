Администрация Владивостока второй раз ищет подрядчика на ремонт Некрасовского путепровода
Второй раз администрация Владивостока ищет подрядчика для капитального ремонта Некрасовского путепровода. Сроки исполнения не изменились, несмотря на то, что прошло почти два месяца с первых торгов. Зато изменились объёмы работ, и контракт стал дешевле на 26,3 млн рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, начальная максимальная цена нового контракта равна 303 285 600 рублей. В первый раз ремонт путепровода торговали за 329 602 482 рубля. Деньги выделяет, напомним, федеральный бюджет. На выполнение первого контракта желающих не нашлось.
В новом варианте незначительно изменились объёмы работ – где-то стало меньше демонтажа конструкций и, соответственно, монтажа новых, где-то наоборот. В основном изменения коснулись ремонта тротуаров, бетонных заградительных блоков и металлических ограждений, защищающих пешеходов. Из новой редакции полностью исчез только один раздел замены опор освещения – собирались менять 41 столб. Что же касается объёмов асфальтирования проезжей части, то здесь всё без изменений.
В проекте контракта остались те же сроки выполнения работ. Аукцион запланирован на 20 мая, после чего, в случае успешных торгов, отводится 10 дней на подписание договора, то есть до 30 мая. Однако уже к 30 мая нужно смонтировать бордюры, а к 30 июня – снять асфальт с проезжей части, причём поэтапно. Отремонтировать дорогу нужно до 1 сентября, а закончить все работы – до 15 ноября.
Сопутствующие контракты уже разыграны и нашли своих поставщиков. Так, искусственный газон на всём протяжении разделительной полосы уложит ИП Горбатова Д. Ю. Предприниматель зарегистрирована в Республике Адыгея. Согласно данным ИАС Seldon.Basis, она поставляет флешки, оперативную память, жёсткие диски и другие комплектующие для компьютеров. Есть два контракта на поставку зонтиков от солнца и один – на мячи для хоккея на траве. Почему бы не попробовать и газон.
150 светящихся шаров поверх искусственного газона установит ООО «Проффи Трэйд», местный поставщик, который обеспечил к Новому году светодиодные конструкции на центральной площади Владивостока. В том числе ту самую мышку с сыром за 677 млн рублей, которую сбил водитель Subaru Forester.
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