Жительницу Приморья, распылившую газ на сотрудников полиции, ждет суд
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморском краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, вечером 15 декабря 2019 года обвиняемая, находясь около входной двери своей квартиры в доме по улице Владивостокское шоссе в городе Уссурийске, зная, применила в отношении трех сотрудников полиции насилие, а именно, используя в качестве оружия преступления газовый баллон средства самообороны и защиты распылила его содержимое в их сторону.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментировать: