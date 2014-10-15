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Жительницу Приморья, распылившую газ на сотрудников полиции, ждет суд

Жительницу Приморья, распылившую газ на сотрудников полиции, ждет суд

Источник фото: journal.tinkoff.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморском краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ  (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, вечером 15 декабря 2019 года обвиняемая, находясь около входной двери своей квартиры в доме по улице Владивостокское шоссе в городе Уссурийске, зная, применила в отношении  трех  сотрудников полиции насилие, а именно, используя в качестве оружия преступления газовый баллон средства самообороны и защиты распылила его содержимое в их сторону. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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