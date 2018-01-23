Сохранится ли масочный режим на этапах снятия ограничений, рассказали в Роспотребнадзоре
Как сообщили в Роспотребнадзоре, на всех этапах снятия связанных с пандемией коронавируса нового типа ограничительных мер будет оставаться использование защитных масок при любом выходе на улицу.
"На всех этапах обязательным будет... использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее полутора метров)", - заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Также Роспотребнадзор направил в российские регионы методички для определения показателей для поэтапного снятия ограничений, при этом у каждого из них будет разный период выхода из ограничений из-за пандемии.
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