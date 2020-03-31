Врач назвал основную ошибку, которую совершают граждане в условиях пандемии

Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой, сообщают «Вести:Приморье». Об этом он пояснил в интервью «Комсомольской правде».

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди, — отказ от ношения защитных масок при контактах», — отметил Бойцов.

По его словам, маска защищает от коронавируса при нахождении в общественном транспорте и в других местах с большим скоплением людей.

Врач добавил, что с помощью масок останавливается распространение инфекции.

Он добавил, что многие россияне пренебрегают средствами защиты, из-за чего заболеваемость снижается медленно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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