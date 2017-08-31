Дмитрий Песков и Татьяна Навка заразились коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос о его самочувствии.

Он уточнил, что находится в клинике.

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.

"Мы в больнице, чтобы не подвергать (риску) всю остальную семью. Мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - полагает Навка.

Супруга пресс-секретаря президента подчеркнула, что и у нее, и у него "все в порядке".

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 955 человек. На сегодняшний день общее число приморцев, победивших коронавирусную инфекцию, достигло 240 человек. 12 приморцев погибли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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