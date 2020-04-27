Новости Общество
Сегодня, 16:54

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 случаев COVID-19

На сегодня, 15 мая, в России всего зарегистрировано 262 843 случая COVID-19. За последние сутки выявлено 10 598  человек в 85 регионах с коронавирусной инфекцией. Об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. С начала эпидемии в стране уже 58 226 россиян вылечились от COVID-19.  2 418  не справились с заболеванием. 

Приморский край догоняет Хабаровский по количеству заболевших коронавирусом нового типа. Так в Приморском крае за минувшие сутки выявлено 53 новых случая COVID-19, в Хабаровске - 52. Всего в Приморье подтверждено данное заболевание у 1110 человек, в Хабаровском крае - 1124.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморье суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%. О снижении заболеваемости в крае пока речи не идет. 

По заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня в Приморье лидирует Находка – 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

12 приморцев на сегодня умерли от коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме