За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 случаев COVID-19

На сегодня, 15 мая, в России всего зарегистрировано 262 843 случая COVID-19. За последние сутки выявлено 10 598 человек в 85 регионах с коронавирусной инфекцией. Об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. С начала эпидемии в стране уже 58 226 россиян вылечились от COVID-19. 2 418 не справились с заболеванием.

Приморский край догоняет Хабаровский по количеству заболевших коронавирусом нового типа. Так в Приморском крае за минувшие сутки выявлено 53 новых случая COVID-19, в Хабаровске - 52. Всего в Приморье подтверждено данное заболевание у 1110 человек, в Хабаровском крае - 1124.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморье суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%. О снижении заболеваемости в крае пока речи не идет.

По заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня в Приморье лидирует Находка – 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

12 приморцев на сегодня умерли от коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]