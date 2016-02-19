Экс-заключенный из Владивостока намерен пустить с молотка собственную кожу

Свои особые приметы решил сделать художественными экспонатами бывший заключенный из Владивостока. Виталий Михальченко намерен пустить с молотка - собственную кожу! Об этом он рассказал в интервью телеканалу "НТВ".

Из 46 лет - 20 Виталий провел в колонии. И за эти годы превратился в живую картинную галерею. Причем, татуировки - и правда для арестанта нетипичные.

"Все режимы я прошел, кроме пожизненного, - говорит Виталий Михальченко. - И все это отображает татуировка".

Оценил свои особые приметы бывший арестант в 180 тысяч долларов. Покупатель, если такой найдется, получит кожу после смерти Виталия.

Вдохновился Виталий примером швейцарского музыканта Тима Штайнера, который продал татуировку на своей спине за 150 тысяч евро, поскольку рисунок выполнил известный бельгийский художник Вим Дельвуа. И теперь владелец своего рода полотна имеет право трижды в год выставлять его в галереях. А кроме того, перепродавать и передавать по наследству.

Но заключить такую сделку на родине Михальченко вряд ли сможет, говорят эксперты. Кожа — в первую очередь не холст, а орган, продажа которых в нашей стране преследуется по закону: наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Видео - НТВ





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]