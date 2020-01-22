1 сентября скоро: педиатр рассказал об угрозе для школьников

Антисептики для рук могут навредить детям школьного возраста, предположил педиатр Андрей Продеус. Главная опасность в том, что до сих пор не проводилось серьезных исследований о влиянии химии в санитайзерах на кожу детских рук, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до 5 лет кожа более чувствительная. У первоклашек — промежуточная ситуация», — говорит Продеус.

Педиатр успокоил, для большей части школьников рекомендации по использованию антисептиков такие же, как и для взрослых. Так, обрабатывать руки нужно не каждые 15 минут, а только после прикосновения к опасным поверхностям. Педиатр напомнил, что можно также обратить внимание на санитайзеры с компонентами, смягчающими кожу.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснял, что антисептики могут убивать микрофлору на руках. Он отмечал, что важно читать инструкцию перед тем, как использовать данные средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]