Названо главное условие для снятия ограничительных мер из-за COVID в Приморье

Ограничительные меры в Приморском крае, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, будут сняты только после того, как число выздоровевших жителей региона превысит количество заболевших, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать простейшие санитарные требования.

По словам директора департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павла Мезенина, все ограничения, действующие сейчас в Приморье основаны на рекомендациях Роспотребнадзора. В нынешних условиях эксперты ослаблять контроль не рекомендуют.

«Есть критерии оценки, показатели, на основе которых может быть принято решение о поэтапном снятии ограничений. К сожалению, на текущий момент в Приморье заболеваемость составляет 5% – это все еще довольно много. Кроме того, для послабления режима коэффициент заражаемости, то есть, соотношение числа заболевших к числу выздоровевших людей, должен быть менее 1, а у нас сейчас 1,3. Поэтому на текущий момент снятие ограничительных мер в Приморском крае не рекомендуется», – обозначил он.

Для достижения необходимых показателей жителям региона нужно продолжать выполнять ряд простых правил: соблюдать «социальную дистанцию», носить маски. В свою очередь, уполномоченные органы должны столь же регулярно, как и в настоящее время, проводить санобработку общественного транспорта и общественных пространств.

«Не все понимают серьезность ситуации, поэтому приходится прибегать к мерам, которые предусматривают административное наказание. На сегодняшний день уже составлено около 7400 протоколов об административных правонарушениях», – отметил директор по координации правоохранительной деятельности.

Напомним, с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1495 приморцам. За минувшие сутки, 20 мая, 49 человек заболели, 27 выздоровели.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]