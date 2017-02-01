«Пьяное» ДТП на папиной машине: все участники госпитализированы
17-летнего приморца, спровоцировавшего «пьяное» ДТП на папиной машине, привлекли к административной ответственности, сообщают «Вести:Приморье».
Пьяная бравада нередко приводит к возникновению аварийных ситуаций. Так, в Анучинском районе Приморского края нетрезвый 17-летний водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали 3 человека. Не справившись с управлением, подросток совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В результате автоаварии пострадал сам водитель и двое его приятелей. Все участники автопроисшествия госпитализированы.
В отношении подростка составлен ряд административных материалов: по части 3 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», статье 12.6 «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности», части 2 статьи 12.37 «Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности». Автомобиль передан отцу несовершеннолетнего водителя, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Комментировать: