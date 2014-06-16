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Статус безработного: назначение пособий пройдет по-новому

Статус безработного: назначение пособий пройдет по-новому

Источник фото: pixabay.com

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать сведения в нескольких ведомствах, сообщают «Вести:Приморье». Например, о том, есть ли дети и сколько их у того, кто просит поставить его на учет как безработного и назначить пособие, запрос пойдет в Единый госреестр записей актов гражданского состояния.

За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы.

И уже на основании всех этих данных будет оформляться статус безработного. Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них не позднее, чем через пять рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн-пространстве, отмечает «РГ».

Если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее назначенного пособия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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