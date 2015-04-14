Месть прихожанина: из казачьей часовни похитили икону Преподобного Серафима Саровского
Сотрудниками отдела МВД России по Хорольскому району раскрыта кража иконы и ювелирных изделий из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.
В походную казачью часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия. Об этом сообщил в полицию атаман Ярославского хуторского казачьего общества.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу ОМВД России по Хорольскому району, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 28-летнего раннего судимого за кражи местного жителя.
В отделении полиции задержанный пояснил, что таким образом хотел отомстить иерею часовни за то, что тот сделал ему замечание, когда он в нетрезвом виде пришел на церковную службу и стал мешать ее проведению. Похищенное изъято и возвращено заявителю.
По факту хищения принадлежащего Ярославскому хуторскому казачьему обществу имущества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
С учетом рецидива преступной деятельности в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям
Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.
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