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Вынесен приговор приморцу за незаконное хранение боеприпасов

Вынесен приговор приморцу за незаконное хранение боеприпасов

Источник фото: Ukrboard

Уссурийским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в сентябре 2014 года фигурант в лесном массиве в окрестностях с. Раковки нашел 52 боеприпаса, являющихся спортивно-охотничьими патронами, которые оставил себе и хранил их по месту своего жительства.

В ходе предварительного расследования в январе 2020 года у фигуранта боеприпасы изъяты.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления суд назначил ему за содеянное наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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