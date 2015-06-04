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63 предпринимателя в Приморье оштрафованы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

63 предпринимателя в Приморье оштрафованы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В Приморье находится на контроле деятельность предприятий сферы торговли и оказания услуг, связанная с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований предпринимателями.

С 8 мая специальными комиссиями проведено 46 внеплановых выездных проверок в отношении объектов торговли и оказания услуг в городах - Владивосток, Находка, Уссурийск, Партизанск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Арсеньев, а также в Шкотовском и Черниговском районах. По результатам инспекций составлено 63 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на селекторном совещании с участием губернатора края Олега Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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