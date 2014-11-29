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Во Владивостоке автокран упал, повредив линию электропередач
На стройке в районе Третьей Рабочей во Владивостоке завалился автокран, повредив при этом линию электропередач, - сообщает "Вести: Приморье".
Стрела автокрана упала на проезжую часть. В районе происшествия собирается автопробка.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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