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В селе Анучино начали ремонт дорог

В селе Анучино начали ремонт дорог

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

В селе Анучино Анучинского района в этом году впервые за почти 15 лет капитально ремонтируют дорогу по улице Лазо, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Ремонт внутрипоселковых дорог на территории Приморского края продолжает АО «Примавтодор». 

По словам генерального директора Примавтодора Алексея Ширшова, состояние этой сельской дороги требует капитального ремонта с заменой всего асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составляет более 3 миллионов рублей. 

«Здесь мы уложим почти 400 тонн асфальтобетонной смеси 5-сантиметровым слоем», – рассказал он.  

Кроме того, параллельно ведется ремонт тротуара вдоль всей дороги. 

«Уже сделано основание под него, сейчас приступаем к асфальтированию пешеходной дорожки», – отметил Алексей Ширшов.  

По словам руководителя предприятия, всего в этом году только Примавтодор намерен отремонтировать не менее 140 внутримуниципальнх дорог, заасфальтировать не менее 80 километров.

 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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