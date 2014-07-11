В селе Анучино начали ремонт дорог

В селе Анучино Анучинского района в этом году впервые за почти 15 лет капитально ремонтируют дорогу по улице Лазо, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Ремонт внутрипоселковых дорог на территории Приморского края продолжает АО «Примавтодор».

По словам генерального директора Примавтодора Алексея Ширшова, состояние этой сельской дороги требует капитального ремонта с заменой всего асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составляет более 3 миллионов рублей.

«Здесь мы уложим почти 400 тонн асфальтобетонной смеси 5-сантиметровым слоем», – рассказал он.

Кроме того, параллельно ведется ремонт тротуара вдоль всей дороги.

«Уже сделано основание под него, сейчас приступаем к асфальтированию пешеходной дорожки», – отметил Алексей Ширшов.

По словам руководителя предприятия, всего в этом году только Примавтодор намерен отремонтировать не менее 140 внутримуниципальнх дорог, заасфальтировать не менее 80 километров.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]