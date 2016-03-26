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Россиян из Китая и Кореи вывезут через Владивосток
Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня. Два рейса прибудут во Владивосток из Китая и Кореи.
На 2 июня в расписании стоят рейсы Сеул – Владивосток – Москва. 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу – Владивосток – Москва.
Напомним, со 2 апреля во Владивосток из стран Азии приехали всего два заболевших. 45 пассажиров с COVID-19 прилетели из регионов России, в том числе из Москвы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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