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Россиян из Китая и Кореи вывезут через Владивосток

Россиян из Китая и Кореи вывезут через Владивосток

Источник фото: РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня. Два рейса прибудут во Владивосток из Китая и Кореи.

На 2 июня в расписании стоят рейсы Сеул – Владивосток – Москва. 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу – Владивосток – Москва.

Напомним, со 2 апреля во Владивосток из стран Азии приехали всего два заболевших. 45 пассажиров с COVID-19 прилетели из регионов России, в том числе из Москвы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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