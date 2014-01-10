Четверо приморцев, двое из которых несовершеннолетние, жестоко расправились со "стукачом"

19 апреля 2020 года в помещении подвала заброшенного здания недалеко от дома по улице Станционной в поселке Пограничный обнаружены останки человека, поверх которых имелись обгоревшие фрагменты покрышек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморском краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, личность погибшего и причастные к убийству персоны установлены. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо местных жителей, среди них двое несовершеннолетних. С их участием проведена проверка показаний на месте, где они показали механизм совершения преступления и сокрытия тела.

По версии следствия, в ноябре 2019 года в помещении заброшенного здания, расположенного недалеко от дома по улице Станционной в поселке Пограничный Пограничного района, подозреваемые поочередно нанесли множество ударов руками и ногами, а также металлическим предметом и фрагментами кирпичей в область головы, тела, верхних и нижних конечностей потерпевшего. В результате полученных, не совместимых с жизнью телесных повреждений, потерпевший умер.

После чего, с целью сокрытия совершенного преступления, подозреваемые скинули тело потерпевшего со второго этажа здания, а затем сбросили его в вентиляционную шахту, забросали бытовым мусором, который подожгли. Мотивом преступления стало, то что потерпевший якобы признался о совершенной ранее краже, в которой участвовали и подозреваемые.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы. В отношении фигурантов по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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