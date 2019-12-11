Правила оплаты ипотеки с помощью маткапитала могут измениться

Материнский капитал можно будет направить на оплату ипотеки не только через банки, но также через кредитные организации, уполномоченные единым институтом развития в жилищной сфере (ЕИРЖС). Это предусмотрено законопроектом, который депутаты Госдумы из фракции ЛДПР внесли в Госдуму 29 мая, сообщают «Вести:Приморье».

Как могут измениться правила оплаты ипотеки с помощью маткапитала, выяснила «Парламентская газета».

Сегодня работать с материнским капиталом вправе только три вида кредитных организаций: компании, подотчётные Центробанку, потребительские кооперативы, а также ЕИРЖС. Ещё год назад в перечне также были «иные организации», но законом от 18 марта 2019 года эта позиция была исключена. Это было сделано для защиты семей: практика показала, что недобросовестные сделки с участием маткапитала заключали именно неподконтрольные Центральному банку организации, поясняла тогда член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова.

Но, как говорится, с водой выплеснули и ребёнка: вместе с «серыми» конторами поправки отсекли от участия в программе маткапитала и ряд организаций, которые имеют на то законное право. На это обратили внимание депутаты от ЛДПР.

«Это различные корпорации и фонды, это структуры, связанные с Минобороны, которые выдают военную ипотеку. Все эти институты включены в перечень уполномоченных организаций. То есть это не какие-то шарашкины конторы — о них речь не идёт», — пояснил Андрейченко.

Проблема в том, что люди, которые оформили ипотеку в таких организациях, не могут направить на её оплату средства материнского капитала. «Они буквально оказались связаны по рукам и ногам. Кто-то был вынужден идти на серые схемы по обналичиванию маткапитала, чтобы погасить ипотеку», — отметил депутат.

ЕИРЖС, который и сам предлагает льготную ипотеку, также имеет свои уполномоченные организации. На данный момент в его списке 22 компании — различные ипотечные агентства, корпорации и фонды, которые работают в регионах. Чтобы попасть в этот список, компании должны соответствовать ряду критериев, установленных Правительством. Организациям из этого списка и предлагается вернуть право работать с маткапиталом, следует из законопроекта. Также такое право предлагается дать учреждениям, которые участвуют в программе военной ипотеки.

Правительство уже направило положительный отзыв на эту инициативу, сообщил Андрей Андрейченко. «Поэтому мы думаем, что законопроект поддержат», — добавил он.

Примечательно, что он с коллегами по фракции предлагал аналогичный законопроект почти год назад, но тогда кабмин не поддержал его. По словам Андрейченко, всё прошедшее время парламентарии регулярно поднимали эту тему на встречах с представителями Правительства. «Мы убеждали, доказывали, что люди вынуждены идти на различные серые схемы, где они теряли деньги. На подготовку этого законопроекта нас ведь натолкнули обращения граждан. Мы показывали документы, что в регионах довольно много людей, которые не могут использовать маткапитал там, где им удобно», — рассказал депутат, поясняя причину смены позиции Правительства.

С помощью средств материнского капитала семья может оплатить частично или полностью первоначальный взнос на ипотеку, а также основной долг и проценты.

С апреля этого года для этого достаточно обратиться в выбранную кредитную организацию, и там одновременно оформят ипотеку и возьмут заявление на распоряжение средствами маткапитала, которое затем переправят в Пенсионный фонд.

Но такой упрощённый механизм пока действует только с банками. Если ипотека оформлена в потребительском кооперативе, то заявление на распоряжение средствами маткапитала и сопутствующие документы (данные из договора, выписка из ЕГРН и другие) нужно подать в Пенсионный фонд или МФЦ.

Квартира или дом, которые приобретаются с участием средств маткапитала, должны быть оформлены в общую собственность супругов и детей с определением долей.

Пенсионный фонд обязан перечислить средства маткапитала в счёт оплаты ипотеки не позже чем через месяц со дня подачи заявления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]