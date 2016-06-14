Вчера, 19:00
Несколько хороших дней обещают синоптики, затем вновь придет «армагеддон»
Погода в Приморье не радует, солнечные деньки закончились быстро. На смену им пришел циклон, сообщают «Вести:Приморье». Так, синоптики отмечают, ночью 5 июня сильные дожди с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее сохранятся местами на северо-востоке края. Но затем на смену тропосферному вихрю снова подойдет барический гребень и примерно до 8 июня погода в нашем крае будет хорошая. Но уже к концу первой декады июня — началу второй всё может повториться сначала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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