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Во Владивостоке 13 сотрудников СМИ отстранены от работы из-за карантина по коронавирусу

Во Владивостоке 13 сотрудников СМИ отстранены от работы из-за карантина по коронавирусу

Общественное телевидение Приморья отстранило от работы 13 сотрудников, которые контактировали с журналисткой Александрой Мостовой, у которой накануне был выявлен коронавирус. Об этом сообщила руководитель редакции информационных программ Общественного телевидения Приморья Елена Молчанова.

О том, что у Александры Мостовой (бывшей сотрудницы ГТРК "Владивосток", ныне работает на ОТВ-Прим) диагностирован COVID-19, "Вести:Приморье" сообщили 2 июня.

Согласно протоколу, в Роспотребнадзор были переданы данные тех сотрудников СМИ, кто контактировала в последнее время журналистка. В среду, 3 июня, редакция ОТВ-прим получила предписание, одним из пунктов которого стало временное отстранение от работы 13 сотрудников компании, которые не менее 14 последних календарных дней находились в тесном контакте с Александрой Мостовой.

"...Журналист и оператор - всегда в зоне риска. И это еще раз доказывает, какая сложная сегодняшняя ситуация в мире. Они не могут прервать  работы. Как правило, не могут отказаться и не отказываются от съемки. Прекрасно понимая, что их задача - постоянно и непрерывно информировать людей о происходящем. Помогать им принимать верные решения. Помогать им уберечь себя и близких", - цитирует издание vladnews слова Елена Молчанова.

О своем заболевании Александра Мостовая рассказала в эксклюзивном телефонном интервью "Вести:Приморье":

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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