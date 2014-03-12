Выпускники не смогут пересдать ЕГЭ текущим летом

В 2020 году ЕГЭ пройдет в новом формате в Приморье. Процедура претерпит несколько качественных изменений. Одно из них – проведение пробных итоговых испытаний, которые состоятся 29-30 июня без участия детей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Экспериментальные мероприятия развернутся во всех пунктах проведения экзаменов Приморья.

«У нас регулярно проходят совещания с Министерством просвещения России. Мы знаем, что готовятся все необходимые документы для проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году. 29 июня состоится апробация, во время которой в крае задействуют все пункты проведения экзаменов. Она нужна, чтобы проверить техническую готовность учреждений к приему выпускников. Необходимо отработать вопросы организации входа, дезинфекции рук, термометрии – провести все так, чтобы не затянуть время, которое отводится на проведение выпускных испытаний», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Другое важное изменение – новый подход к рассадке детей в учебных классах. Если раньше в одном помещении могло находиться до 15 детей, теперь их количество сильно уменьшится. Такой подход обусловлен необходимостью соблюдать «социальную дистанцию» между учениками – минимум 1,5 метра.

«По нашим предположениям, в классе сможет располагаться одновременно 9-11 человек при зигзагообразной рассадке», – рассказала Наталья Бондаренко.

Третье новшество предстоящего ЕГЭ – ребята, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом. Ранее для этого были предусмотрены резервные дни. В 2020 году резервные дни отдаются под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за редкой рассадки.

«Если раньше, когда ребенок не сдавал русский язык, но сдавал математику, он мог сделать еще одну попытку в резервный день, на этот раз такой возможности не будет. А значит, выпускник не сможет претендовать на место в вузе. Вместе с тем, есть и приятное послабление – если раньше ученик не сдавал один из основных предметов и оставался без аттестата, в этом – аттестат получат все, даже те дети, которые откажутся от сдачи ЕГЭ», – отметила Наталья Бондаренко.

Напомним, ранее в краевом минобре сообщали, что ЕГЭ в 2020 году необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы.

ОГЭ для девятиклассников текущим летом проводить и вовсе не будут.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]