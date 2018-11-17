Сегодня, 20:20
Серьезное ДТП на Горностае: фура улетела в кювет
ДТП произошло в районе Горностаевской дороги, близ поселка Рыбачий, сообщают «Вести:Приморье».
Подробности пока неизвестны, как и неизвестно, в каком состоянии находится водитель.
Единственное, что пока радует, помощь уже подоспела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: