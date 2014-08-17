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«Кто настучал?»: полиция нагрянула перед самым стартом

«Кто настучал?»: полиция нагрянула перед самым стартом

Источник фото: vladnews

Поздним вечером в селе Прохладном ждали открытия гонок сезона года. Но мероприятие сорвалось, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье пандемия коронавируса внесла коррективы во все массовые мероприятия. Гонки не стали исключением. РДС, проходивший каждый год на «Приморском кольце», решили перенести в другое место. В одном из популярных пабликов была опубликована информация о том, где и когда пройдет мероприятие. Зрители собрались задолго до начала шоу. Однако, когда уже все было готово к тому, чтобы начать «шумные» заезды, в гости пожаловали полицейские.

По словам сотрудников полиции, они приехали по вызову, кто-то успел пожаловаться на шум. Нелегальные гонки так и не состоялись. Но, зрителям были предложены салют, танцы и фаер-шоу. Также все, кто прибыл на мероприятие, смогли просто полюбоваться автомобилями участников заезда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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