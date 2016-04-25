Техника бонсай помогает подчеркнуть красоту природы на улицах Владивостока

На центральной площади Владивостока специалисты приступили к формированию крон сосен густоцветковых.

В технике бонсай специалисты формируют крону деревьев. Работы проводят общественники - представители приморского отделения российского экологического общества.

Юрий Щербак занимается продвижением бонсай в дальневосточной столице. Эта техника, по его словам, позволяет интегрировать растения в существующую архитектуру города, что подчеркивает дальневосточный колорит города.

«Работа ведется разнообразная по улучшению экологической обстановки в городе. Все акции согласованы с администрацией. Диалог налажен», отметил Юрий Щербак.

Юрий Щербак занимается этой техникой с 2005 года. Впервые занялся бонсай, чтобы создать красивый уголок на территории своей организации. Позже идею воплотил рядом с домом, а теперь уже помогает городским озеленителям создавать красочные зелёные уголки во Владивостоке.

Сосна густоцветковая занесена в Красную Книгу. Деревья третий год подряд подрезают в технике бонсай. Центральная площадь города с соснами в технике бонсай станет новой точкой притяжения для горожан и туристов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]