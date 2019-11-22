"Вести: Приморье": Приморский парень стал первым учеником знаменитого японского мастера бонсай

Приморский парень стал первым учеником знаменитого японского мастера бонсай. Андрей Бессонов постигает искусство и науку художественного выращивания миниатюрных деревьев в Японии. Полученные знания он планирует привезти на Родину.

Андрей Бессонов, ученик лучшего в мире мастера Бонсай в Японии: «Бонсай для меня - это способ самовыражения - то, благодаря чему можно остаться на долгие годы в истории».

Почему молодой человек из приморской глубинки увлекся древним искусством Страны восходящего солнца? Репортаж Александры Мостовой из Токио смотрите в эфире «Вестей: Приморье» в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]