"Вести: Приморье": Приморский парень стал первым учеником знаменитого японского мастера бонсай
Приморский парень стал первым учеником знаменитого японского мастера бонсай. Андрей Бессонов постигает искусство и науку художественного выращивания миниатюрных деревьев в Японии. Полученные знания он планирует привезти на Родину.
Андрей Бессонов, ученик лучшего в мире мастера Бонсай в Японии: «Бонсай для меня - это способ самовыражения - то, благодаря чему можно остаться на долгие годы в истории».
Почему молодой человек из приморской глубинки увлекся древним искусством Страны восходящего солнца? Репортаж Александры Мостовой из Токио смотрите в эфире «Вестей: Приморье» в 17.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
16.09.2019 Не дышите на шедевр? «Мадонну в лоджии» Боттичелли разрешили трогать руками
-
25.09.2017 Город Артём первым на Дальнем Востоке получил грамоту от министра Японии
-
21.09.2017 Мастера декоративно-прикладного искусства из Японии показали вторую жизнь кимоно
-
06.09.2017 6 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл на Восточный экономический форум
-
25.04.2016 Парень из Приморья профессионально обучается искусству бонсай у лучшего мастера в Японии
-
29.01.2014 В дни декады японского языка владивостокских школьников знакомят с восточной культурой
Добавить комментарий