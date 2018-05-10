Гибнут и калечатся: глава ОГИБДД обратился к жителям двух районов Приморья

Начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» майор полиции Станислав Валерьевич Дружков обратился к жителям Кавалеровского и Ольгинского муниципальных районов, в связи с тревожной ситуацией, которая сложилась на дорогах.

С начала 2020 года на дорогах Кавалеровского и Ольгинского районов отмечен существенный рост дорожно-транспортных происшествий, с пострадавшими. Автоаварии унесли жизни трех человек, травмы различной степени тяжести получили 31 человек. ⠀

"Гибнут, теряют здоровье и калечатся прежде всего те, кто относится к наиболее активной части населения, в том числе и дети. На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кавалеровский» пострадало двое детей", - отмечает Станислав Дружков.⠀

По его словам, подавляющее большинство происшествий на наших дорогах совершается по причине крайне низкой дисциплины как водителей, так и пешеходов. Самое страшное в том, что большинство этих нарушений совершаются сознательно. Водители сознательно идут на обгон, зная, что он на данном участке запрещен, осознанно превышают допустимую скорость движения.⠀

С начала года с участием пешеходов зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили семеро пешеходов, двое погибли.

"При этом причиной автомобильных аварий нередко становятся сами пешеходы, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах, выбегают неожиданно на дорогу из-за стоящего транспорта или препятствия, ходят вдоль проезжей части. Такая халатность и недисциплинированность оборачивается трагедией на дороге, - особо отметил Дружков.⠀- Не культ лихачества и вседозволенности, а высокая культура поведения, взаимное уважение к другим водителям и пешеходам, строгое и безукоризненное соблюдение Правил движения должны стать нравственной нормой нашего поведения на дороге. Только так, только таким путем мы сможем переломить тревожную ситуацию, добиться снижения аварийности и соответственно сберечь жизни и здоровье людей". ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru