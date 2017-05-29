Аншлаг в ботаническом саду: владивостокцам есть на что посмотреть

С 12 июня Ботанический сад-институт ДВО РАН (Маковского, 142) возобновил свою работу и открыл двери для посетителей. В тот же день туда приехали десятки горожан: одни любовались буйством красок цветущих растений, другие отправились дышать лесным воздухом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Приказ об открытии мы получили вечером 11 июня. В нём говорилось о том, что Ботаническому саду и охраняемым природным территориям особого значения разрешён допуск посетителей на территорию, - сообщила научный сотрудник Ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Крестова. - Условия для посещения рекомендованы краевыми властями: нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра. На входе мы вывесили объявление с этими требованиями. Если социальную дистанцию соблюдать на нашей большой территории легко, то маски, даже те люди, кто приезжает в них на общественном транспорте, снимают, пройдя в лес».

Посмотреть на территории Ботанического сада сейчас есть на что: зацвели рододендроны японские, распустились некоторые сорта древовидных и травянистых пионов, а также летняя магнолия и ирисы бородатые.

Около цветов на территории сада гуляет человек 20-30, масочный режим, действительно, соблюдают далеко не все. Помимо обычных посетителей была и одна пара молодожёнов, которая приехала в Ботанический сад сделать первые семейные фотографии.

Многие из горожан приехали в Ботанический сад, чтобы пройтись по лесным тропам и подышать.

«Очень хорошо что Ботанический сад открылся! Вы чувствуете какой здесь воздух, он не просто свежий, он вкусный, - рассказывает Светлана. - Я приехала сюда чтобы насладиться им. Во Владивостоке с его огромным количеством машин найти место, где дышится легко очень тяжело».

Напомним, Ботанический сад был закрыт для посетителей с 21 марта. Специалисты института продолжали следить и ухаживать за растениями. За более чем два месяца изоляции, скрытые от глаз посетителей, здесь отцвели ирисы, тюльпаны и магнолии.





Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2020/06/13/190831/#ixzz6PFK0Igsa

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]