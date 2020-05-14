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Скончались еще двое. Новые данные по COVID-19 в Приморье
Обновленные данные по коронавирусу говорят, что ситуация ухудшается уже который день. Так, в крае по данные на 16 июня подтверждено 3065 случаев заболевания коронавирусом. 1774 человек смогли победить болезнь, 28 умерли, сообщают «Вести:Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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