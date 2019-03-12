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Скандальный «депутат» Наливкин: Возвращение после ареста
Вымышленный депутат Наливкин - актер, исполняющий роль регионального чиновника, выразил благодарность за поддержку. Вероятнее всего, это видео стало ответом на возвращение актера после ареста.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске на пять суток за мелкое хулиганство. А до этого ареста у него также возникали проблемы с законом.
«Много комментаторов со всего мира, а где Уссурийск находится - они точно не знают», так выглядит один из комментариев, опубликованных в instagram barakuda_usk.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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