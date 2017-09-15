Сегодня, 10:08
Движение легковых авто ограничено в Яковлевском районе
Из-за дождей временно ограничено движение легковых машин на автодороге Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, сообщают «Вести:Приморье». На остальных направлениях движение транспорта ведется в обычном режиме.
Как сообщили в АО «Примавтодор», наблюдаются переливы рек на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка.
«Вода пока прибывает, высота разлива местами достигает 20-40 сантиметров, проезд есть для грузового транспорта. Сотрудники предприятия патрулируют данный участок и следят за обстановкой. В остальных районах Приморья ситуация на дорогах стабильная», – уточнили в Примавтодоре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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