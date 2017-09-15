Движение легковых авто ограничено в Яковлевском районе

- они будут быстро (3-5% в день) и устойчиво снижаться

- они будут медленно (1-2% в день), но устойчиво снижаться

- они будут снижаться, но произойдет несколько "отскоков", когда темпы опять вырастут на день-два, а потом опять будут снижаться

- темпы роста еще не вышли на "плато", цифры еще будут расти