Район Спутника опять уходит под воду: развернуты два пункта временного размещения людей

Городские службы продолжают бороться с последствиями непогоды, которая обрушилась на краевую столицу 26 июня. По сообщению синоптиков только за прошедшие сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков за июнь. Один из наиболее пострадавших от проливных дождей остается район Спутника. Подтопленные дороги и территории осмотрел глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, на данный момент из-за поднятия уровня реки Богатая затоплен оказался один из проездов к домам в районе «Спутника», пострадали также придомовые территории и огороды. Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, жалоб на затопление домов пока не поступало, однако специалисты продолжают оперативно отслеживать ситуацию.

«Обходы нужно проводить каждые два-три часа, контролировать на сколько поднимается уровень воды и какую помощь необходимо оказать людям. Осадки не прекращаются, по прогнозу дождь будет сохраняться до вечера. Поэтому необходимо провести контрольный осмотр территорий в вечернее время, особое внимание уделить тем участкам, которые подтапливает в первую очередь. И провести все необходимые мероприятия, чтобы быть готовыми к эвакуации в случае, если она понадобится», - распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.

Ситуацию городские службы держат под контролем совместно со спасателями – в районе Спутника выставлен пост от Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Также на случай ухудшения обстановки развернуты два пункта временного размещения – 340 человек готовы принять в школе №44, 420 человек по необходимости разместят в отделе полиции №6.

Жителей Владивостока просят сообщать о всех последствиях разгула стихии по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333 или дежурным по районам: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в минувшие сутки Приморский край находился под воздействием активных фронтальных разделов. В южной половине края прошли сильные, местами очень сильные дожди с общим количеством 37 – 66 мм (до 70% нормы за месяц). Северные районы края оказались в стороне от сильных дождей, прошли небольшие и умеренные от 2 до 12 мм.

Больше всего дождя пришлось на Владивосток, где выпало 117 мм осадков, и пригород, 75–90 мм. Менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Количество выпавшего дождя приблизилось к историческому максимуму, наблюдавшемуся в 1929 году. Тогда выпало 122 мм.

Сильные дожди, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. Резкие подъемы уровня воды наблюдались на малых реках бассейна Японского моря на 0,6—1,7 м, в верхнем течении рек бассейнов Уссури и озере Ханка на 0,5—1,3 м. Отмечался выход рек из берегов, подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов речным и интенсивным ливневым стоком.

Сегодня, 27 июня, и в ближайшие сутки, 28 июня, над югом Дальневосточного региона будет медленно смещаться холодный тропосферный вихрь. Пасмурная и дождливая погода в Приморье сохранится. Температура ночью +9…+15 °С, днем +13…+20 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru