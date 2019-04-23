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На Русском острове восстанавливают проезд в районе поселка Шигино

На Русском острове восстанавливают проезд в районе поселка Шигино

Источник фото: Администрация города Владивостока

На Русском острове устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на Владивосток 26 июня. Ход работ проинспектировал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, после продолжительных ливней на некоторых участках дорог в поселках Русского острова оказались размыты дороги. Так, специалистам СГТ пришлось восстанавливать проезд в районе поселка Шигино. Также направлена техника для грейдирования грунтовых дорог.

Непогода во Владивостоке будет сохраняться и в воскресенье. Городские службы устраняют последствия разгула стихии в круглосуточном режиме.

О проблемах в работе городского хозяйства можно сообщать по телефону ЕДДС 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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