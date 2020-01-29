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Министр здравоохранения предположил сроки возвращения к полноценной жизни
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в стране до февраля следующего года маловероятно, сообщают «Вести:Приморье».
«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — сказал Мурашко в интервью Интерфаксу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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