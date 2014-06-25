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Матрешка и триколор украсят улицы Владивостока

Матрешка и триколор украсят улицы Владивостока

Источник фото: Александр Сафронов (Правительство ПК)

Работы по созданию графического триколора в центре Владивостока прошли в субботу, 4 июля. Молодежь Приморья, принявшая участие в историческом событии – Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, решила закрепить память о важном для страны решении, сообщают «Вести:Приморье».

Инициатива завершает большой проект «Волонтеры Конституции», к которому в Приморье присоединились сотни молодых граждан. Регион стал одним из лидеров движения на Дальнем Востоке, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Чтобы сохранить память о значимом событии, инициативная группа молодежи при поддержке администрации Владивостока, Центра содействия развитию молодежи Приморья решила нарисовать тематическое граффити в центре дальневосточной столицы. Изображение триколора, в основании которого разместится матрешка, появится на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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