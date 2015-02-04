Начала работу онлайн-программа по выявлению фейков

Новая образовательная онлайн-программа по выявлению фейков запущена на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей". Как пояснили организаторы, проект "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" организован в рамках Мастерской управления "Сенеж".

Так, во время обучения слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию. Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России", сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

"Научиться, как уметь отличать правду от неправды, становится критически важным для любого управленца", - приводит слова первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко пресс-служба проекта. Кириенко отметил, что ранее в оффлайн-управлении, все можно было проверить вручную, но в сегодняшней жизни управленца это часто невозможно. "Это означает, что большой вызов для каждого управленца - уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, ее анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения", - подчеркивает первый заместитель руководителя кремлевской администрации.

Кириенко также напомнил известную фразу из фильма "Брат 2" - "В чем сила, брат?", и ответ на нее - "Я думаю, сила в правде. За кем правда - тот и сильнее". По его мнению, люди чувствуют правду, особенно в России. "Большое сообщество людей - обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят", - подчеркнул представитель Кремля.

"Фейки" касаются не только сферы политики, они давно вошли в повседневную жизнь каждого человека, уверен генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. В качестве таких примеров он привел тревожные слухи и домыслы, ложь в родительских школьных чатах, попытки мошенников получить доступ к конфиденциальной информации.

"Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них - умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов", - указал он. Поэтому, по его словам, участники новой обучающей программы будут "прокачивать свое критическое мышление и учиться правильно разделять информационные потоки на откровенно ложные и достоверные - те, что можно проверить и подкрепить фактами".

Кроме лекций и вебинаров, слушателей также ждет практика, а в конце модуля представление своих работ. Обучение будет проходить в заочной форме с 27 июля по 4 декабря 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]