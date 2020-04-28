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Россия уступила лидерство по числу зараженных коронавирусом

Россия уступила лидерство по числу зараженных коронавирусом

Источник фото: pixabay.com

Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. Теперь страна занимает четвертую позицию в антирейтинге. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.ru, сообщают «Вести:Приморье».

На первом месте по-прежнему США, там 2 964 127 заболевших COVID-19, на втором месте — Бразилия и 1 579 837 инфицированных, замыкает тройку — Индия. В стране коронавирус подтвержден у 697 069 человек. Далее следует Россия, где 681 519 заболевших, и Великобритания — в стране 313 483 случаев заболевания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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