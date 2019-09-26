Льготная ипотека в Приморье: когда закончится и планируется ли задержаться на вторичном рынке

Программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября 2020 года, эту программу не планируется распространять на вторичное жилье, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, сообщают «Вести:Приморье».

"Эта программа, еще раз повторяю, антикризисная, она закончится 1 ноября. И как таковая она, конечно, не будет, не может являться драйвером долгосрочным развития этого сектора", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что распространение программы только на первичный рынок, то есть на вновь построенное жилье - "осознанная позиция правительства", отмечает «Финмаркет».

"Конечно, мы исходим из того, что эта мера должна поддержать строительную отрасль, и конечно, она является важным инструментом для реализации в 2020 году планов по вводу жилья, которые зафиксированы у нас в национальных проектах, которые, я думаю, без этой программы мы бы реализовать не смогли", - сказал Моисеев.

Он напомнил, что также действуют другие программы по ипотеке, в частности, по дальневосточной.

"Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке, в частности, в дальневосточной ипотеке, где только в трех крупных городах есть значимое первичное строительство, это всем понятно, собственно, я могу и любой человек может угадать - это Якутск, Хабаровск и Владивосток. В других городах нет такого строительства, поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы дальневосточную ипотеку распространить все-таки на вторичное жилье", - сообщил замминистра.

По его словам, дальневосточная ипотека "была немножко таким способом отработки инициатив, посмотрим, как будет работать, дальше будем смотреть, как будет развиваться и что делать дальше с другими программами".

В то же время из-за специфики антикризисной программы ипотеки под 6,5% в нее не планируется включать вторичное жилье, отметил Моисеев.

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки ранее составляла 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах страны. Затем сумма была повышена до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Кредит по этой программе оформляется на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос изначально составлял 20%, позднее значение было снижено до 15%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]