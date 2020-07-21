Губернатор Кожемяко проехал по самой "убитой" дороге на юге Приморья

Сегодня Олег Кожемяко осмотрел многострадальный участок трассы "Заводской-Суражевка" в Артемовском городском округе. Его зачастую используют большегрузы, которые ездят в карьер за щебнем и скальным грунтом для строительства объектов в Большом Камне и ремонта трассы Артем–Находка. В результате проезжая часть оказалась разрушена. И другие водители автомобилей рискуют своей подвеской, проезжая по аварийному участку. Сейчас дорогу взяли на контроль краевые власти. К ремонтным работам сотрудники Примавтрдора приступят уже на следующей неделе.



Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Необходимо начать ремонт, делать водоотводные каналы, вскрывать пучины, утрамбовывать их скальником, щебёнкой и асфальтом. Здесь в последующем нужно поставить пункт весового контроля, который бы следил за тем, чтобы большегрузные автомобили здесь не проезжали, нагрузка на воз соответствовала требованиям дорожного полотна".

Кроме этого, глава региона побывал в посёлке Угловое, где осмотрел детский сад и дом культуры. Они располагаются на территории военного гарнизона. Состояние дома культуры оставляет желать лучшего. Пол проваливается, крыша может рухнуть в любой момент. Краевые и местные власти планируют решить вопрос с реконструкцией учреждения. Также в планах - построить ещё один детский сад. Об итогах рабочей поездки губернатора более подробно расскажем в вечернем выпуске программы "Вести:Приморье" в 21.05 на телеканале "Россия 1". Не пропустите.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]